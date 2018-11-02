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В Ирпене из маршрутки во время движения выпала 15-летняя девушка

16:44, 02 ноября 2018
Происшествия
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В Ирпене Киевской области несовершеннолетняя выпала из автобуса и травмировалась / Отдел коммуникации полиции в Киевской области

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Как сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киевской области, пострадавшая госпитализирована, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

"На перекрестке водитель маршрутки "Богдан", которая была переполнена людьми, сделал поворот налево, а в это время внезапно открылась дверь, пассажирка выпала на дорогу и получила телесные повреждения. Свидетели вызвали полицию и скорую на место происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ст. 287 Уголовного кодекса Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

В октябре сообщалось, что во Львове водитель троллейбуса №12 не убедился, что из транспорта вышли все пассажиры, и преждевременно закрыл двери. В результате дверями зажало коляску с ребенком.

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Теги: #ДТП#Киевская область#ирпень