Правоохранители задержали трех подозреваемых в подготовке покушения на координатора С14 Мазура

В окно квартиры Мазура бросили гранату, в результате взрыва пострадал его 61-летний отец.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении покушения на координатора С14 Сергея Мазура.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации «С14» Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец», - отметил Аброськин.

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Он поблагодарил полицейских и работников прокуратуры Киевской области за успешные совместные действия по задержанию подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, 10 октября, ночью в Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры Мазура, расположенной на втором этаже дома. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура, который был госпитализирован. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.

Сам Мазур связывает инцидент со своей общественной деятельностью.