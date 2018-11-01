На столичном Печерске полиция задержала около 40 человек в балаклавах и с пиротехникой

Молодые люди начали бросать пиротехническими изделиями в полицейских. Во время инцидента пострадали двое правоохранителей.

На улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, молодые люди пытались установить палатки, а на замечание правоохранителей начали бросать пиротехнические изделия.

"В результате инцидента пострадало двое правоохранителей, врачи оказывают им медицинскую помощь. На месте для документирования происшествия и изъятия вещественных доказательств работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех участников, а это – около 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Киеве группа активистов устроила потасовку с полицией из-за попытки пронести палатку на Майдан независимости.