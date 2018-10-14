В центре Киева произошла потасовка между полицией и активистами (видео)
В Киеве группа активистов устроила потасовку с полицией из-за попытки пронести палатку на Майдан незалежности.
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Как сообщает «РБК-Украина» участники акции рассказали, что через Facebook договорились собраться вместе для празднования Дня защитника Украины. Организатором акции выступил отстраненный мэр Конотопа Артем Семенихин - в конце лета горсовет вынес ему вотум недоверия.
Активисты попытались пронести палатку на Майдан, но правоохранители ее отобрали. В результате на улице Михайловской началось столкновение. Стороны использовали дубинки и слезоточивый газ.
Напомним, сегодня полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева.