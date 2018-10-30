В Харькове повесилась школьница

По словам родителей, у них конфликтов с дочерью не было, в школе девочка училась хорошо.

В Харькове 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством. Тело девушки в петле на собственном балконе обнаружил ее отец.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителями ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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