В Харькове повесилась школьница
12:55, 30 октября 2018Происшествия
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По словам родителей, у них конфликтов с дочерью не было, в школе девочка училась хорошо.
В Харькове школьница покончила жизнь самоубийством / фото hk.npu.gov.ua
В Харькове 14-летняя школьница покончила жизнь самоубийством. Тело девушки в петле на собственном балконе обнаружил ее отец.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
"Работники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия и пообщались с родителями ребенка. По их словам, конфликтов с дочерью у них не было, в школе она училась хорошо. Никаких намерений покончить жизнь самоубийством девочка никому не высказывала", - говорится в сообщении.
Тело девушки в петле на собственном балконе обнаружил ее отец / фото hk.npu.gov.ua
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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