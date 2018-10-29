Въезд авто в толпу во время гонок в Кривом Роге: 10-летняя девочка вышла из комы

У нее диагностировали сложную черепно-мозговую травму, переломы таза и ключицы, многочисленные ушибы.

10-летняя девочка, которая пострадала во время инцидента на автогонках в Кривом Роге, когда авто въехало в толпу зрителей, вышла из комы.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной детской больнице, куда ребенка доставили из Кривого Рога, передает "Радио Свобода".

По данным из больницы, состояние ребенка тяжелое, но стабильное, угрозы жизни нет. У нее диагностировали сложную черепно-мозговую травму, переломы таза и ключицы, многочисленные ушибы. Продолжаются дополнительные обследования.

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Жизни второго пострадавшего ребенка, которая находится в детской больнице Кривого Рога, также ничего не угрожает.

«Состояние удовлетворительное. Мальчика готовят к выписке», – сказали в криворожской больнице.

Как известно, в Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль вылетел в толпу. Во время исполнения трюка, у водителя отказали тормоза.