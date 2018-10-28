Под Харьковом фургон влетел в автобус с 35 пассажирами: есть погибший и пострадавшие
На автодороге "Чугуев - Большой Бурлук" в Харьковской области произошло ДТП: автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с рейсовым автобусом.
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Как сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области, авария произошла вечером 27 октября между пгт Печенеги и селом Кицевка. 44-летний водитель «Форда» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом сообщением «Печенеги – Харьков». На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал.
В результате ДТП водитель автомобиля "Форд Транзит" от полученных травм скончался на месте. Врачи также оказали помощь двум пострадавшим – 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру «Форда».
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в центре Харькова в результате пожара полностью выгорели пять автомобилей.