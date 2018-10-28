В озере на киевской Дарнице нашли тела двоих детей, в убийстве подозревают мать

Женщина рассказала врачам, что дети «пошли купаться на озеро»

Столичные правоохранители обнаружили в озере в Дарницком районе тела двоих детей. Их мать в неадекватном состоянии задержали неподалеку от Чернигова.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вечером 26 октября к правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что его бывшая жена забрала их общих детей (девочка, 2012 года рождения, и мальчик, 2013 года рождения) и исчезла.

Ориентировки об их розыске передали всем патрулям и коллегам из других областей. Вскоре женщину нашли неподалеку от Чернигова в неадекватном состоянии. Детей с ней не было.

«Женщину вчера поздно вечером доставили в Дарницкое управление полиции и вызвали специализированную бригаду врачей. Там она рассказала, что дети пошли купаться на озеро. Правоохранители сразу выехали на озеро, однако поиски не дали результата, поэтому их продолжили сегодня: полицейские вместе с водолазами обнаружили деток утопленными», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Женщину задержали. Решается вопрос о переквалификации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - безвестно отсутствующие на ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Накануне сообщалось, что во Львове пьяная женщина везла троих детей в багажнике.