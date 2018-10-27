В Харькове в результате пожара в студенческом общежитии пострадали шесть человек (видео)

Пожар произошел в 9-этажном здании сегодня на рассвете.

В Харькове в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники сегодня произошел пожар, пострадали шестеро студентов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

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Отмечается, что сигнал о пожаре, возникшем в девятиэтажном общежитии на ул. Целиноградской, 58, поступил на номер «101» в 04.15

«По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Из-за сильного задымления необходима была срочная эвакуация студентов с верхних этажей общежития. Всего личным составом подразделений ГСЧС было спасено 5 человек, а также эвакуированы 35 человек», - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадало шесть человек: трое студентов из комнаты, где возник пожар, и еще трое ребят из других комнат. Они пытались самостоятельно потушить пожар еще до прибытия спасательных подразделений. С диагнозом незначительное отравление угарным газом их доставили в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования.

«В 04:30 пожар был локализован, а в 05:07 полностью ликвидирован», - добавили в ГУ ГСЧС.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 6 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Причину возникновения пожара и ущерб устанавливают специалисты.

Как сообщал УНИАН, утром 27 октября произошел масштабный пожар на СТО в Киеве.