В Киеве уже почти сутки не могут убрать фуру с дороги: образовалась 5-километровая пробка (видео)
10:53, 25 октября 2018Происшествия
1792 0
На улице Заболотного в пробке можно простоять более часа.
Из-за перевернутой фуры в Киеве образовалась 5-километровая пробка / фото Источник
На улице Заболотного в Киеве образовалась огромная пробка из-за фуры, которая еще вчера днем перевернулась и заблокировала проезд.
Коммунальщики уже почти сутки не могут убрать грузовик с дороги - не хватает спецтехники, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что пробка растянулась почти на пять километров. На улице Заболотного можно простоять более часа. Фура в лежачем положении перекрывает минимум одну полосу.
Также, по данным сервиса Google Maps, большая пробка образовалась в сторону Одесской площади от станции метро "Голосеевская" до ВДНХ.
У коммунальщиков не хватает техники, чтобы убрать фуру с столичной кольцевой дороги
Как сообщал УНИАН, 24 октября грузовик занесло, он перевернулась на бок, вылетела на обочину и перекрыл собой часть одной из ключевых автомагистралей столицы в сторону Столичного шоссе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter