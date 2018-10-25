В Киеве уже почти сутки не могут убрать фуру с дороги: образовалась 5-километровая пробка (видео)

На улице Заболотного в пробке можно простоять более часа.

На улице Заболотного в Киеве образовалась огромная пробка из-за фуры, которая еще вчера днем перевернулась и заблокировала проезд.

Коммунальщики уже почти сутки не могут убрать грузовик с дороги - не хватает спецтехники, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что пробка растянулась почти на пять километров. На улице Заболотного можно простоять более часа. Фура в лежачем положении перекрывает минимум одну полосу.

Также, по данным сервиса Google Maps, большая пробка образовалась в сторону Одесской площади от станции метро "Голосеевская" до ВДНХ.

Как сообщал УНИАН, 24 октября грузовик занесло, он перевернулась на бок, вылетела на обочину и перекрыл собой часть одной из ключевых автомагистралей столицы в сторону Столичного шоссе.