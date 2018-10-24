цей матеріал доступний українською

На киевской кольцевой дороге перевернулась фура, авария спровоцировала масштабные пробки (фото, видео)

18:26, 24 октября 2018
Происшествия
1798 0
На столичной окружной произошла серьезная авария / фото "Информатор"

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: сторонник Зайцевой устроил в сети травлю журналистке (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН. Две полосы движения из четырех - не проездные. С двух сторон аварии образовалась огромная пробка. Машины стоят на улице Академика Заболотного в районе Пирогово от улицы Метрологической к Столичному шоссе. Из-за невнимательности водителей рядом произошло еще несколько мелких аварий.

Корреспондент ТСН с места событий сообщил, что в ДТП никто не пострадал. Водитель фуры отделался легкими травмами. По предварительным данным, он рассказал полиции, что у него возникли технические проблемы с управлением грузовиком.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Daewoo Lanos сбил насмерть мужчину.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ДТП