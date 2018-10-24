На киевской кольцевой дороге перевернулась фура, авария спровоцировала масштабные пробки (фото, видео)

Водитель грузовика отделался легкими травмами.

На Киевской окружной дороге перевернулся грузовик, который полностью перекрыл движение в сторону Столичного шоссе.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Две полосы движения из четырех - не проездные. С двух сторон аварии образовалась огромная пробка. Машины стоят на улице Академика Заболотного в районе Пирогово от улицы Метрологической к Столичному шоссе. Из-за невнимательности водителей рядом произошло еще несколько мелких аварий.

Корреспондент ТСН с места событий сообщил, что в ДТП никто не пострадал. Водитель фуры отделался легкими травмами. По предварительным данным, он рассказал полиции, что у него возникли технические проблемы с управлением грузовиком.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Daewoo Lanos сбил насмерть мужчину.