В Киеве пешеход-нарушитель погиб на крыше легковушки (фото, видео)
10:52, 24 октября 2018Происшествия
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От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В Киеве легковушка сбила насмерть пешехода-нарушителя / фото Информатор
В Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Daewoo Lanos сбил насмерть мужчину.
Авария произошла около 21:50 23 октября, сообщает "Информатор". По предварительной информации, Daewoo ехал по улице Братиславской в сторону станции метро "Черниговская". Напротив дома №5 пешеход выбежал на проезжую часть и угодил под колеса машины.
От удара мужчина перелетел через машину, разбил заднее стекло и остался лежать на крыше / фото Информатор
Отмечается, что ДТП произошло прямо над подземным переходом, который пешеход проигнорировал.
В результате столкновения мужчина перелетел через легковушку, пробил заднее лобовое стекло и остался лежать на машине. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность его не установлена. На вид мужчине 50-60 лет.
Видео Информатор
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