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В Киеве пешеход-нарушитель погиб на крыше легковушки (фото, видео)

10:52, 24 октября 2018
Происшествия
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В Киеве легковушка сбила насмерть пешехода-нарушителя / фото Информатор

Авария произошла около 21:50 23 октября, сообщает "Информатор". По предварительной информации, Daewoo ехал по улице Братиславской в сторону станции метро "Черниговская". Напротив дома №5 пешеход выбежал на проезжую часть и угодил под колеса машины.

От удара мужчина перелетел через машину, разбил заднее стекло и остался лежать на крыше / фото Информатор

Отмечается, что ДТП произошло прямо над подземным переходом, который пешеход проигнорировал.

В результате столкновения мужчина перелетел через легковушку, пробил заднее лобовое стекло и остался лежать на машине. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность его не установлена. На вид мужчине 50-60 лет.

Видео Информатор

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Одесской области полицейский насмерть сбил пенсионера.

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Теги: #Киев#ДТП#пешеход