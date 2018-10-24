В Киеве пешеход-нарушитель погиб на крыше легковушки (фото, видео)

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В Киеве на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Daewoo Lanos сбил насмерть мужчину.

Авария произошла около 21:50 23 октября, сообщает "Информатор". По предварительной информации, Daewoo ехал по улице Братиславской в сторону станции метро "Черниговская". Напротив дома №5 пешеход выбежал на проезжую часть и угодил под колеса машины.

Отмечается, что ДТП произошло прямо над подземным переходом, который пешеход проигнорировал.

В результате столкновения мужчина перелетел через легковушку, пробил заднее лобовое стекло и остался лежать на машине. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность его не установлена. На вид мужчине 50-60 лет.

Видео Информатор

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