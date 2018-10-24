МИД подтвердило наличие украинцев среди пострадавших при аварии эскалатора в Риме
Консульская служба МИД Украины подтвердила наличие украинцев среди пострадавших в результате аварии эскалатора в римском метро.
Читайте также"У него перебита вена!": появилось видео из римского метро сразу после аварии с эскалатором (18+)
Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.
Отмечается, что пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник.
«Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники», – говорится в сообщении.
Ранее о четырех пострадавших в результате инцидента украинцах сообщали российские СМИ.
Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 жовтня 2018 р.