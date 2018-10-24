МИД подтвердило наличие украинцев среди пострадавших при аварии эскалатора в Риме

Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев, утверждают в МИД.

Консульская служба МИД Украины подтвердила наличие украинцев среди пострадавших в результате аварии эскалатора в римском метро.

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Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Отмечается, что пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник.

«Полученные травмы не представляют угрозы жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники», – говорится в сообщении.

Ранее о четырех пострадавших в результате инцидента украинцах сообщали российские СМИ.