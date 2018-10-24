В Риме при аварии эскалатора перед матчем Рома-ЦСКА пострадали и украинцы - росСМИ

Сообщается, что всем была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.

В результате аварии эскалатора в римском метро перед футбольным матчем Рома-ЦСКА пострадали четверо граждан Украины.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства РФ в Италии.

Издание информирует о 19 госпитализированных. Сообщается, что всем была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.

Как сообщал УНИАН, накануне, 23 октября, в Риме на станции метро «Република» произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА.

По данным итальянских властей, пострадали 20 человек, один из них находится в тяжелом состоянии с «полуампутированной стопой».

По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, которые прыгали на эскалаторе.