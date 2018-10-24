В Риме при аварии эскалатора перед матчем Рома-ЦСКА пострадали и украинцы - росСМИ
07:55, 24 октября 2018Происшествия
2415 0
Сообщается, что всем была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.
Аварию могли спровоцировать российские болельщики / фото roma.repubblica.it
В результате аварии эскалатора в римском метро перед футбольным матчем Рома-ЦСКА пострадали четверо граждан Украины.
Читайте такжеПосле аномального дождя Рим сковало льдом (фото, видео)
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства РФ в Италии.
Издание информирует о 19 госпитализированных. Сообщается, что всем была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.
Как сообщал УНИАН, накануне, 23 октября, в Риме на станции метро «Република» произошла авария на эскалаторе, на котором ехали болельщики московского ЦСКА.
По данным итальянских властей, пострадали 20 человек, один из них находится в тяжелом состоянии с «полуампутированной стопой».
По неподтвержденным данным, аварию могли спровоцировать болельщики ЦСКА, которые прыгали на эскалаторе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter