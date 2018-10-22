В Киеве новоиспеченая мать двойни разбилась, выпав из окна роддома

Следователи устанавливают обстоятельства и причины этого трагического события.

В Киеве 32-летняя женщина выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома. Накануне у нее родилась двойня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вчера ночью в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что из окна дома на улице Баггоутовской выпала женщина.

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По адресу немедленно прибыли экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции. На месте происшествия врачи констатировали смерть женщины, которая несколько дней назад родила двойню. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту гибели роженицы начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства и причины этого трагического события.

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