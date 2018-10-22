Переломы ребер, пальцев и разрыв связок: в "Дизель шоу" рассказали о травмах пострадавших в смертельном ДТП актеров

Одному из актеров пришлось зашивать язык. Практически все получили различные переломы.

В дорожно-транспортном происшествии под Киевом, в котором погибла актриса юмористического "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадали 8 актеров.

"Жуткая авария принесла не мало горя актерам и команде "Дизель Шоу", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров", - сказано в их сообщении на официальной странице в Facebook.

На сегодняшний день стало известно, что:

1. У Жени Гашенко два перелома пальцев ног

2. У Максима Нелипы переломы двух рёбер и пальца ноги

3. У Александра Бережка два перелома на ноге

4. У Евгения Сморигина вывих пальца, разрыв связок и компрессионнный перелом позвонка.

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5. Олегу Иванице зашивали язык.

6. Виктория Булитко получила множественные ушибы.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.