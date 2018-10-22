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В одесской Аркадии сгорел ресторан (фото, видео)

13:26, 22 октября 2018
Происшествия
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В Одессе сгорело деревянное здание ресторана / фото Думская

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Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, информация о пожаре в кафе поступила в службу спасения в 04:57. Спасатели зафиксировали возгорание одноэтажного деревянного здания на площади в 80 квадратных метров.

Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар в 05:49. Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается.

Думская

18 октября сообщалось, что в Одессе на побережье Черного моря во время масштабного пожара сгорели 16 куреней (небольших домов для отдыха) и 2-этажное административное здание.

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Теги: #Одесса#пожар