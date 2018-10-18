Путин назвал причину массового убийства в Керчи

Причиной трагедии президент России назвал глобализацию.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Керченском технологическом техникуме (территория аннексированного Крыма) является результатом глобализации.

О этом он сказал во время выступления Международном дискуссионном клубе "Валдай" (Сочи) в четверг, 18 октября.

«В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма вместо настоящего. Это приводит к трагедиям подобного рода», — заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", было переквалифицировано на статью "Убийство". В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.