В центре Днепра патрульные гонялись за выпившим "шумахером" на ВАЗе (фото, видео)

Погоня за нарушителем длилась час. Остановили его при помощи нескольких экипажей полиции.

В Днепре патрульные полицеские гонялись по центру города за пьяным водителем целый час.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра. В частности, ночью 17 октября на проспекте Яворницкого патрульные заметили автомобиль ВАЗ, который ехал весьма неуверенно. Полицейские решили остановить водителя, однако тот, вместо торможения, начал ускорять движение и уезжать от патрульных. Целый час длилась погоня за нарушителем, которого поймали только при помощи еще нескольких экипажей в поселке Спасское. Водитель, бросив машину, попытался скрыться от правоохранителей, однако его быстро догнали.

Оказалось, мужчина убегал не просто так: у него были явные признаки алкогольного опьянения. Когда он прошел тест Драгера, то прибор показал 0,81 промилле алкоголя в крови.

Патрульные составили протокол по ст. 130 КУоАП ("управление транспортным средством в состоянии опьянения"), а также по ст. 122-2 КУоАП ("невыполнение требований об остановке") и постановление по ст. 126 КУоАП ("управление транспортным средством без соответствующих документов").