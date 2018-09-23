В Киеве пьяный водитель устроил «гонки» с полицией и опрокинул свой Lanos на автомобили встречной полосы (видео)
На пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Киеве автомобиль Daewoo Lanos, уходящий от полицейской погони, спровоцировал масштабное ДТП.
Как сообщает «Информатор», авария случилась 22 сентября около 18:40.
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Предварительно, полицейские остановили Daewoo для проверки, но водитель попытался скрыться. Началась погоня, в ходе которой водитель Lanos совершил столкновение с патрульным автомобилем на улице Абая Кунанбаева.
На перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Lanos врезался Ford. От удара машина нарушителя перевернулась и разбила еще две машины.
На месте стало известно, что водитель находится в состоянии опьянения, однако от прохождения освидетельствования он отказался. При осмотре автомобиля были выявлены вещества похожие на наркотические, а именно порошкоподобное вещество и свежесорванные кусты конопли.
В результате происшествия пострадала девушка из Mitsubishi , ее с легкими травмами госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что ночью на Большой Окружной дороге в Киеве насмерть сбили мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса мчащегося автомобиля "Opel".