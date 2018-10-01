В Киеве напали на журналистов, снимавших сюжет о пьяных водителях – СМИ

Пострадавшая журналистка Юлия Гунько жалуется на головные боли и намерена писать заявление в полицию.

В столице избили журналистку проекта «Надзвичайні новини» Юлию Гунько, которая снимала сюжет о пьяных водителях на киевских дорогах.

Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на слова самой пострадавшей. По ее словам, в ночь с пятницы на субботу съемочная группа участвовала в рейде по улицам столицы, который организовывают активисты объединения "Питбуль".

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"Они каждые выходные помогают полиции отлавливать водителей, которые пьяными садятся за руль. В этот раз к рейду присоединились и мы, журналисты", - объяснила Гунько.

Около трех часов ночи съемочная группа подъехала к заведению "Ozero" на улице Маршала Конева, 8, в Голосеевском районе столицы. Журналисты и активисты взяли на примету машину, из которой громко играла музыка.

«Возле нее танцевала компания из пяти человек - трое мужчин и две женщины. Потом мы увидели, как эта компания садится в машину, один из выпивших мужчин сел за руль. Мы последовали за ними. Подключилась полиция, она оттеснила машину и та компания вынуждена была остановиться", - рассказала журналистка.

По ее словам, когда водитель и пассажиры вышли из авто, завязалась потасовка. Именно тогда на журналистку и ее оператора напали в первый раз. Всего нападений было два.

"Первый раз мужчина и женщина из этой компании пытались агрессивно вырвать у нас технику, били по рукам, угрожали, кричали на нас матами. Когда их правоохранители успокоили, мы продолжили съемку", - рассказала Юлия.

Второе нападение произошло после того, как водитель отказался предоставить полиции документы на машину и водительские права.

"Трое правоохранителей уложили его на землю, надели наручники, и в этот момент из машины выскочили две барышни. Они начали кидаться на полицейских, ругаться на них матом, срывать с полицейского кепку, дергать за волосы, бить руками по голове. В общем, устроили драку. За этим наблюдал бойфренд одной из девушек. И вдруг этот молодой человек подбежал к нам. Сначала со всей силы кулаком ударил по камере, чтобы дезориентировать оператора, а потом навесным ударом ударил меня по направлению от виска до верхней губы, с правой стороны", - вспоминает Гунько.

По ее словам, нападавшего оттащили активисты, а полиция на инцидент не отреагировала. Пьяную компанию увезли в отделение полиции, но личности нападавших до сих пор не установлены.

Сейчас Юлия Гунько жалуется на головные боли и боль в области щеки, куда пришелся удар. Журналист с оператором пишут заявление в полицию и будут проходить экспертизу.

Как сообщалось в сюжете ТСН, десятки тысяч украинцев не останавливают повышенные штрафы и наказания за нетрезвое вождение. За последние годы пьяными за рулем в Украине ловили госслужащих, полицейских и даже священников.