"Было трудно общаться с сыном": у родителей керченского стрелка прошли обыски

Мать керченского стрелка Рослякова увезли на допрос из клиники, где она помогала раненым.

В оккупированной Керчи прошли обыски у родителей студента колледжа, который днем устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся.

На допрос вызвали также его родителей. При нападении по последним данным погибли 19, пострадали 53 человека.

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Отец Владислава Рослякова на допросе признался: ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Мужчина знал об увлечении сына оружием, но не придавал значения, пишет "Эхо Москвы".

Друзей у юноши по словам его отца не было. Родители Рослякова, атаковавшего днем керченский колледж, живут отдельно. Семью нельзя назвать благополучной. Отец из семьи давно ушел. Отношения между матерью – она санитарка в онкологическом центре Керчи и сыном, они жили в одной квартире, были напряженными. Квартиры матери и отца следователи обыскали. На предмет схрона с оружием и взрывчаткой.

Мать Рослякова увезли на допрос из клиники, где она помогала раненым. Силовики наведались еще по ряду адресов, связанных со стрелком.

В личных вещах молодого человека вечером в колледже нашли еще одну бомбу, ее обезвредили. У четверокурсника, который расстрелял учащихся, не было сообщников. 12 пострадавших остаются в тяжелом состоянии. Завтра во всех детсадах и школах Керчи появится вооруженная охрана. Территория возле колледжа оцеплена, близкие учащихся, которые так и не вернулись домой, пытаются прояснить их судьбу.