Появилось фото тела покончившего с собой убийцы в колледже Керчи (18+)

В сумке убийцы обнаружены готовые самодельные взрывные устройства.

В сети показали фотографию тела покончившего с собой убийцы в библиотеке политехнического колледжа в Керчи.

Снимок опубликовал Telegram-канал 112.

В его сумке обнаружены готовые СВУ (самодельные взрывные устройства, - ред.).

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Напомним, что по предварительным данным, взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 19 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.