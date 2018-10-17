Появилось фото тела покончившего с собой убийцы в колледже Керчи (18+)
17:45, 17 октября 2018Происшествия
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В сумке убийцы обнаружены готовые самодельные взрывные устройства.
Тело убийцы нашли в библиотеке / Telegram-канал 112
В сети показали фотографию тела покончившего с собой убийцы в библиотеке политехнического колледжа в Керчи.
Снимок опубликовал Telegram-канал 112.
В его сумке обнаружены готовые СВУ (самодельные взрывные устройства, - ред.).
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Напомним, что по предварительным данным, взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 19 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.
Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.
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