Установлена личность террориста, устроившего взрыв в Керчи

По данным СМИ, взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения.

Об этом сообщил «Интерфаксу» "глава Крыма" Сергей Аксенов. По его информации, подозреваемый покончил с собой.

В организации взрыва подозревают ученика колледжа, сообщил "РБК" со ссылкой на источник в МВД. Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.

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Имя подозреваемого официально не сообщается. Телеграм-канал 112 утверждает, что взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году. По некоторым данным, Росляков 2000 года рождения.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 18 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.