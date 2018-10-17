Возросло число жертв теракта в Керчи

Большая часть пострадавших - подростки.

В результате теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи, по последним данным, погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения.

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Об этом сообщает Следственный комитет РФ. "На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи произошел подрыв взрывного устройства. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых. В СК РФ рассматривается версия теракта.