Возросло число жертв теракта в Керчи
14:51, 17 октября 2018Происшествия
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Большая часть пострадавших - подростки.
СК РФ уточнил количество жертв теракта в Керчи / фото kerch.fm
В результате теракта в политехническом колледже оккупированной Керчи, по последним данным, погибли 13 человек, еще около 50 получили ранения.
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Об этом сообщает Следственный комитет РФ. "На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Теракт в Керчи: что известно о взрыве в керченском колледже
Как сообщал УНИАН, в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи произошел подрыв взрывного устройства. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых. В СК РФ рассматривается версия теракта.
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Новость в сюжете: Теракт в Керчи