Теракт в Керчи: к колледжу стянули военную технику и автоматчиков (видео)
14:27, 17 октября 2018Происшествия
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Очевидцы теракта в многочисленных комментариях СМИ говорят об одном или нескольких вооруженных лицах, которые начали стрелять перед взрывом.
Под место теракта в Керчи стягивают военных / скриншот - Youtube, Kerch.FM
К пострадавшему от взрыва колледжу в оккупированной Керчи прибыли БТРы и военные с автоматами.
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Об этом сообщает kerch.fm. Тем временем, очевидцы теракта в многочисленных комментариях СМИ говорят об одном или нескольких вооруженных лицах, которые начали стрелять в учителей и учеников перед взрывом.
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек.
Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе перед взрывом.
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