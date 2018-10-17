Теракт в Керчи: к колледжу стянули военную технику и автоматчиков (видео)

Очевидцы теракта в многочисленных комментариях СМИ говорят об одном или нескольких вооруженных лицах, которые начали стрелять перед взрывом.

К пострадавшему от взрыва колледжу в оккупированной Керчи прибыли БТРы и военные с автоматами.

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Об этом сообщает kerch.fm. Тем временем, очевидцы теракта в многочисленных комментариях СМИ говорят об одном или нескольких вооруженных лицах, которые начали стрелять в учителей и учеников перед взрывом.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек.

Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе перед взрывом.