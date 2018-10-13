На Харьковщине на территории частной усадьбы нашли более 200 боеприпасов времен Второй мировой войны (фото)

Пиротехническая группа ГСЧС обезвредила боеприпасы на специальной площадке путем подрыва.

В селе Волохов Яр Чугуевского района Харьковской области на территории частной усадьбы обнаружено 229 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Харьковской области.

В сообщении сказано, что местные жители во время проведения земляных работ нашли ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Вчера пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС прибыла на вызов и провела работы по разминированию местности.

«С помощью миноискателя провели поисковые работы, в земле был обнаружен целый склад взрывоопасных боеприпасов времен Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Всего пиротехниками были обнаружены 229 боеприпасов, среди которых: 125 минометных мин различного калибра, 42 гранаты, 4 противотанковые мины и 58 других видов взрывоопасных предметов.

Все боеприпасы были обезврежены на спецплощадке путем подрыва. Пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в мае в курортной зоне Одессы нашли шесть авиабомб времен Второй мировой войны.