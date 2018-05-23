В курортной зоне Одессы нашли шесть авиабомб времен Второй мировой войны

Во время осмотра территории строительной площадки пиротехники обнаружили шесть авиационных бомб ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

В курортной зоне Одессы во время строительных работ обнаружены шесть авиабомб времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 22 мая в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на строительной площадке на ул. Маршала Говорова во время проведения земляных работ строители обнаружили взрывоопасные предметы.

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На место вызова прибыла группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения. Во время осмотра территории пиротехники обнаружили и идентифицировали 6 авиационных бомб ФАБ-50 времен Второй мировой войны.

Отмечается, что опасные находки перевезены специальными транспортными средствами в безопасное место и 23 мая были уничтожены путем подрыва на территории заранее определенного полигона.

Как сообщал УНИАН, в порту «Южный» Одесской области 18 мая обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.