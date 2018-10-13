В Киеве автомобиль въехал в фонарный столб, есть погибшие (фото, видео)

Водитель и один из пассажиров погибли.

В Киеве 13 октября на проспекте Ватутина автомобиль на высокой скорости въехал в фонарный столб.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Отмечается, что авария произошла на проспекте Ватутина возле торгового центра. Автомобиль "Seat Leon" на высокой скорости выехал с дороги и врезалась в фонарный столб.

"В салоне автомобиля было 5 человек, три человека удалось вытащить, ими сейчас занимаются медработники скорой, все в тяжелом и бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

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Также в сообщении говорится, что водитель автомобиля и один из пассажиров остаются зажатыми в салоне автомобиля без признаков жизни.

"На место происшествия прибывают дополнительные бригады скорой, также выехали спасатели ГСЧС", - отметили в сообщении.