Столкновения под зданием МВД: мужчина облил кефиром журналистку NewsOne (фото)

После инцидента молодого человека задержали активисты и полицейские, хотя он пытался убежать.

Возле здания Министерства внутренних дел Украины, где проходит акция активистов организации С14, молодой человек облил кефиром журналистку съемочной группы телеканала NewsOne и пытался скрыться.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после инцидента парня задержали активисты и полицейские. Однако затем началась толкотня между полицейскими и участниками акции. Отдельные активисты стали выкрикивать «Не сдаем своих!».

Парень, который облил кефиром журналистку, пытался снова убежать. Однако его и еще двух человек задержали правоохранители.

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Впоследствии выяснилось, что во время потасовки одному из активистов, который заявил, что не относится к организации С14, порезали руку. Медики Красного Креста оказывают ему помощь. Активист представился Борисом Олейником и заявил, что рану ему нанес один из правоохранителей, ударив кулаком в перчатке.

Как известно, под МВД несколько десятков митингующих собрались под зданием министерства с требованием расследовать нападения на активистов С14. Последний произошел этой ночью в Борисполе - в дом Сергея Мазура неизвестные бросили гранату. Взрывчаткой попали в его комнату, осколки разлетелись на десятки метров. Самого Мазура дома не было, пострадал его отец.