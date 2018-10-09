Стало известно, какие снаряды потеряла украинская армия из-за взрывов возле Ични

Из-за взрывов возле Ични ВСУ потеряли снаряды для тяжелой артиллерии.

Пожар на складе боеприпасов возле города Ичня в Черниговской области был обнаружен в 3.25 в хранилище реактивных снарядов "Град" 122 мм.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, это «похоже на сценарий Калиновки».

«Стартовый двигатель ракеты - пожар - взрыв - разлет снарядов», – отписывает Бутусов схему ЧП.

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По его данным, сейчас известно, что взорваны хранилища 120-мм минометных мин - весьма ценных "расходных" боеприпасов, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". Другие виды боеприпасов не пострадали.

«Пожар тушат, делается с первых минут все возможное, эвакуировано на утро около 10 тысяч человек, плюс многие выехали сами, после Калиновки и Балаклеи долго объяснять не нужно», – отметил журналист.

Он также сообщил, что 6-й арсенал считался одним из относительно защищенных складов благодаря наличию контрольно-следовой полосы. «Проблемы были, как и во всей армии – неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования. У меня одна версия причины происшедшего – диверсия», – добавил Бутусов.

На данный момент никаких данных о жертвах нет.