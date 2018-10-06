В Киеве на Позняках посетитель кафе устроил стрельбу, ранены двое мужчин (фото, видео)

По предварительной информации, компания молодых людей, будучи пьяными, начала выяснять отношения с другими посетителями кафе. После того как охрана кафе вывела молодых людей на улицу, началась ссора с персоналом заведения.

В ночь на 6 октября в Киеве по адресу улица Гришко, 8в, на крыльце l'kafa Cafe, произошла стрельба. В результате конфликта пострадали двое людей.

Как сообщает "Информатор", вызов на линию 102 поступил около 4:30.

По словам правоохранителей, молодые люди, которых вывели, были недовольны тем, что происходит. После попыток охраны их успокоить, один из отдыхающих достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате двое охранников получили ранения: один человек в ногу, второй в руку.

Сразу после преступления трое парней убежали. Благодаря слаженным действиям патрульных, всех трех подозреваемых задержали на прилегающей территории за считанные минуты. У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на пистолет «Форт-12». Предварительно, для стрельбы резиновыми пулями. У мужчины было разрешение на ношение оружия, но просроченное.

Читайте такжеСтрельба по детям на Николаевщине: 12 летний мальчик в тяжелом состоянии, злоумышленника задержали

В результате происшествия двое человек были госпитализированы и трое задержаны. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

По предварительной информации, компания молодых людей, будучи пьяным, отдыхала в l'kafa и начала выяснять отношения с другими посетителями заведения. После того как охрана кафе вывела молодых людей на улицу, началась ссора с персоналом заведения.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября около 22 часов по улице Лаврской в Печерском районе столицы, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульной полиции, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил. В результате полицейский получил ранение в ногу и бедро.