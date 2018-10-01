Ночная стрельба в центре Киева: стало известно, на кого было совершено нападение

Преступники напали на семью судьи Деснянского райсуда Киева.

Ночное нападение в центре Киева, в результате которого пострадал полицейский, было совершено на дом, где проживает судья Деснянского районного суда Киева Наталия Буша. Сам дом расположен в Печерском районе столицы и принадлежит родителям судьи. Судья живет в нем с мужем и маленькой дочерью.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Двое нападавших, вооруженных огнестрельным оружием, ворвались в частное домовладение и потребовали от семьи отдать деньги и другие ценности. Мужу судьи при этом прострелили обе ноги. В настоящее время он находится в больнице.

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Уходя, преступники хотели бросить в дом, где проживает судья, гранату, но Наталия Буша буквально уговорила их этого не делать, опасаясь, что пострадает ребенок. После этого судья вызвала полицию и скорую помощь.

Убегающие с места преступления преступники столкнулись с экипажем патрульной полиции, открыли по полицейским огонь и бросили в них гранату. Один из полицейских получил ранения. После перестрелки преступникам удалось скрыться, однако вскоре полицейские обнаружили тело мертвого мужчины с огнестрельными ранениями.

Сейчас идет розыск второго преступника.

Как сообщал УНИАН, по информации патрульных, 30 сентября около 22 часов по улице Лаврской в Печерском районе столицы, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульной полиции, при этом странно себя вел и периодически приседал. Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил. В результате полицейский получил ранение в ногу и бедро.