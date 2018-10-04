Депутата Киевсовета Гусовского избили и облили зеленкой на первом этаже мэрии (фото)

Из-за этого Кличко перенес начало сегодняшнего заседания сессии Киевсовета на вторую половину дня.

Депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского избили и облили зеленкой на первом этаже мэрии сегодня утром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в сессионном зале Киевский городской голова Виталий Кличко перед началом запланированного на 10.00, но так и не начатого по состоянию на 10.30, пленарного заседания сессии горсовета.

«Перед началом сессии избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского на первом этаже. Сбили с ног, облили зеленкой, вытащили на улицу. Сейчас полиция разбирается с данной ситуацией. Мы обратились к руководству правоохранительных органов немедленно выявить всех виновных в случившемся. Они сейчас задержаны», - сообщил Кличко.

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По словам мэра, он пригласил руководителя полиции на заседание сессии Киевсовета, чтобы тот во второй половине дня доложил о ситуации.

Кличко предложил депутатам перенести начало сегодняшнего заседания сессии Киевсовета на вторую половину дня.

«У нас есть предложение перенести начало заседания на 14.00 и начать с доклада представителя полиции о произошедшей ситуации», - сказал он.

Гусовского, по его словам, госпитализировали.

«Залили зеленку в глаза. Мы надеемся, что со зрением ничего не случится. Сейчас Гусовский находится в больнице», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Гусовского, бывшего председателя фракции "Объединение "Самопомич" в Киевсовете, избрали председателем новой депутатской группы "Киевская команда".