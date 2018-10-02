Похищение в Киеве: две женщины взяли в заложники девушку, которую заподозрили в краже сумки

Заложница несколько часов провела в подвале, пока ее не освободили полицейские.

В столице две женщины похитили девушку, которую заподозрили в краже сумки с документами.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева. "В столичную полицию поступило сообщение о том, что у Центрального железнодорожного вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и уехали. Дежурный немедленно ввел оперативный план «Перехват» для розыска автомобиля, а на место выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСбил велосипедиста и спрятал тело: сыну экс-заместителя мэра Костополя объявили о подозрении (видео)

Через некоторое время патрульные остановили похожий по приметам автомобиль на улице Строителей в Днепровском районе. В машине находились две женщины, которые сначала отрицали свою причастность к похищению, но затем признались в содеянном.

"Одна из женщин рассказала правоохранителям, что возле вокзала в нее пропала сумка с документами. Неподалеку они с подругой увидели группу женщин и заподозрили их в краже. Когда же стали отрицать свою причастность, забрали одну из них с собой с условием вернуть ее, когда найдется сумка. Затем женщины увезли заложницу в собственный магазин, где оставили ее в подвале. После этого подруги поехали по делам, тогда же их автомобиль остановили полицейские", - сообщили в полиции.

Заложницу правоохранители освободили, а по факту ее похищения начали уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.