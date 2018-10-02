На центральном вокзале Киева средь бела дня похитили девушку – СМИ

Полиция нашла автомобиль похитителей спустя несколько часов.

На центральном вокзале столицы неизвестные среди бела дня посадили в машину девушку и скрылись в неизвестном направлении. Полиция ввела в действие план «Перехват».

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Об этом сообщает «Информатор», ссылаясь на личные источники. Позже стало известно, что правоохранители разыскали автомобиль преступников, около 13:45 план «Перехват» был снят.

Отмечается, что сообщение о похищении человека поступило на линию 102 около 12 часов дня. Брат пострадавшей девушки сообщил, что неизвестные увезли ее на автомобиле Chevrolet.

Напомним, в начале сентября Киев всполошила история с похищением двух девушек на Оболони. В дальнейшем выяснилось, что «похищение» оказалось инсценировкой с предложением выйти замуж.