В Херсоне парень выпал из автобуса на полном ходу и в придачу получил штраф от полиции (видео)

К перевозчику у патрульных замечаний нет, они даже не выяснили, сколько было в салоне людей и не был ли автобус перегружен.

В Херсоне на полном ходу из рейсового автобуса выпал пассажир. 20-летний парень лежит в больнице с сотрясением мозга, ушибами и трещиной в черепе

Парень ехал в Херсон из соседнего поселка в пригородном автобусе и выпал из него, говорится в сюжете ТСН.

"Я рукой держался за сиденье впереди меня, вот этой рукой держал рюкзак. До двери было еще расстояние. Резко наклонился автобус, резко потянуло всех в сторону, дверь распахнулась, и я так боком выпал", - рассказал пострадавший.

Несчастный случай произошел на повороте, дверь открылась на ходу. "Автобусы, которые ездят по этому маршруту – они постоянно забитые. Многие добираются на попутках, потому что в автобус невозможно влезть", - рассказывает мать пострадавшего Ирина Шавловская.

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Задние двери, из которых выпал Руслан, являются аварийным выходом, и заблокировать их перевозчики не имеют права. Полицейские уверены, что правила дорожного движения не соблюдал сам пассажир. Его и оштрафовали. "Чтобы он выполнял в дальнейшем правила дорожного движения, был внимательным. Парень зашел с той стороны, где аварийный выход. Эти двери помечены соответствующей надписью", - пояснил пресс-офицер патрульной полиции Херсона Андрей Кованый.

К перевозчику у патрульных замечаний нет, они даже не выяснили, сколько было в салоне людей и не был ли автобус перегружен. Объясняют, что это не удалось сделать, поскольку после несчастного случая автобус остановился и пассажиры разошлись. В фирме, которой принадлежит транспортное средство, убеждают, что двери исправны, поэтому открыться могли, только если кто-то из пассажиров случайно нажал на ручку. А в том, что автобус был переполненным, вины водителя не видят. "Он что, специально людей туда напихал? Они сами шли в автобус", - говорит руководитель службы безопасности АТП 16527 Андрей Тоцкий.

После инцидента автобус осмотрели, неисправности не обнаружили и снова выпустили на маршрут. Мама пострадавшего написала заявление в полицию и собирается подавать иск в суд. Сейчас женщина ищет свидетелей, которые ехали с ее сыном в автобусе.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября в Кривом Роге маршрутный автобус с пассажирами врезался в дерево. В результате аварии 10 человек получили травмы.