На Закарпатье заблокировали контрабанду более тонны янтаря на миллион долларов (фото)

Товар находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки.

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли попытку контрабанды в страны Евросоюза более тонны янтаря стоимостью 1 млн долл.

Как сообщили в УСБУ в Закарпатской области, вчера вечером, 30 сентября, на таможенном посту «Лужанка» на украинско-венгерской границе, правоохранители обнаружили в микроавтобусе местного жителя более тонны незаконно добытого янтаря.

Отмечается, что товар находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки.

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«Оперативники спецслужбы установили, что контрабандной переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни», - добавили в СБУ.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам «черного рынка» составляет примерно миллион долларов.

Сотрудники СБУ задержали таможенника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины за незаконное оформление контрабанды.

«В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправным действиям», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 3 июля в Емильчинском районе Житомирской области полицейские остановили грузовой автомобиль, в котором перевозили около 80 мешков янтаря.