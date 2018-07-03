На Житомирщине полиция случайно остановила грузовик, в котором перевозили 80 мешков янтаря

Полицейские остановили грузовик во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

В Емильчинском районе Житомирской области полицейские остановили грузовой автомобиль, в котором обнаружили около 80 мешков янтаря.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

«В Емильчинском районе 3 июля около 15.00 полицейские группы местного отделения полиции во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Новоград-Коростень остановили автомобиль «Рено Мастер», в котором перевозили около 80 мешков янтаря», - сказал Печененко.

На месте происшествия работают спецназовцы полиции и следственно-оперативные группы отделения и Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Правоохранители выясняют происхождение и назначение груза.