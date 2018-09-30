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В Черновцах ночью сгорела маршрутка (фото, видео)

09:50, 30 сентября 2018
Происшествия
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В Черновцах сгорела маршрутка / Facebook - Каким Урсатій

Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях. По их словам, маршрутка выгорела дотла, попытки потушить ее не дали никакого результата.

Отмечается, что пожар произошел около двух ночи на улице Небесной Сотни, 5А (бывшая улица Стасюка), возле диагностического центра.

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошел масштабный пожар в элитном жилом комплексе.

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Теги: #пожежа