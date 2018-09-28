В центре Киева произошел масштабный пожар в элитном жилом комплексе (видео)

Горела внешняя обшивка 17-этажного недостроенного здания.

Сегодня на Печерске в Киеве горела внешняя обшивка 17-этажного недостроенного здания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

В ведомстве отметили, что сегодня в 15.00 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу Михаила Драгомирова, 11 в Печерском районе города.

"Горела внешняя обшивка 17-этажного недостроенного здания", - отметили в пресс-службе.

Видео с Youtube "Дарья Григорьевна"

Площадь возгорания составляла 50 кв.м, на месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Эвакуация на месте не проводилась, информации о пострадавших нет.

В 15.32 пожар был локализован, а в 16.21 - ликвидирован.

Недострой расположен в районе элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки".

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Одессе произошел масштабный пожар в санатории.