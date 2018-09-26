На Херсонщине разоблачили подпольные поставки воды в оккупированный Крым

Подпольное водоснабжения осуществлялось в направлении ЧАО "Крымский Титан", которое причастно к экологической катастрофе в Крыму.

В Херсонской области правоохранители разоблачили и прекратили незаконный отбор и транспортировку воды в сторону оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым. Отмечается, что подпольное водоснабжение осуществлялось в направлении ЧАО "Крымский Титан".

Сообщается, что в уголовном производстве в отношении ЧАО "Крымский Титан" прокуратура совместно с СБУ провела обыски по месту нахождения двух скважин в Каланчакском районе Херсонской области, которые предназначались исключительно для добычи подземных вод и их поставки на указанное предприятие.

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"По результатам проведенных обысков было обнаружено, что от одной из скважин пролегает скрытый трубопровод через линию разграничения с оккупированной территорией АР Крым в направлении завода ЧАО "Крымский Титан". С помощью труб осуществлялись скрытые и безучетные поставки воды. Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин – 250 кубометров воды в час", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа на химпредприятии «Крымский титан» в Армянске на территории оккупированного Крыма был зафиксирован грандиозный выброс токсичного сернистого ангидрида. Второй выброс произошел в ночь с 4 на 5 сентября. Токсичные пары распространились и на приграничные территории Херсонской области Украины, из которых были эвакуированы дети и беременные женщины.

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Эксперты называют произошедшее в Армянске техногенной катастрофой и озвучивают две версии произошедшего: источником выброса химвеществ мог стать кислототстойник завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала, также во время военных учений России, которые проходят на территории Крыма, в предприятие попал снаряд.

Силовиками Херсонской области открыто уголовное дело в связи с событием в Армянске. Кроме того, МИД Украины заявил, что собирает все необходимые материалы и доказательства химического выброса в Крыму для обращения к международную Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ).

11 сентября стало известно, что завод «Крымский титан» 9 сентября полностью остановил производство.