Из-за взрыва боеприпаса в миномете "Молот" будет назначен ряд экспертиз

Уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшее телесные повреждения нескольких лиц, расследует следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции.

В рамках расследования уголовного производства по факту взрыва боеприпаса в миномете "Молот" во время выполнения военнослужащими боевого задания будет назначен ряд экспертиз.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"При процессуальном руководстве военной прокуратуры Донецкого гарнизона проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшего телесные повреждения нескольких лиц", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что 23 сентября около 21.00 на позициях одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета. В результате двое военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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"Работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Донецкого гарнизона и следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Уже проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые вещи, предметы и документы, проводится комплекс других следственных и процессуальных действий, направленных на подробное выяснение всех обстоятельств взрыва", - говорится в сообщении.

"Одновременно решается вопрос о назначении в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз комплексной комиссионной судебной военной, трасологической, химической, баллистической и взрывотехнической экспертизы. Также в КНИИСЭ на завершающем этапе проведения находится экспертиза по факту взрыва миномета на территории 233 Ривненского общевойскового полигона, который имел место 6 июля 2018 года", - заявили в прокуратуре.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины осуществляется следователями Бахмутского отдела полиции, надзор в форме процессуального руководства - прокурорами военной прокуратуры гарнизона.

Досудебное расследование находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что 23 сентября в Донецкой области во время ведения огня в ответ противнику двое военнослужащих из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения в результате взрыва мины в канале ствола миномета М120-15 "Молот".