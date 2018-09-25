В 72-й бригаде взорвался миномет "Молот" - СМИ

На данный момент известно, что в результате взрыва миномета "Молот" трое раненых.

В Вооруженных силах Украины взорвался еще один миномет "Молот".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook координатор "Медийной инициативы за права людей" Ольга Решетилова.

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"И у нас еще трое раненых от разрыва молота. Жгите еще. Давайте еще следственных экспериментов, коллегий МО, комитетов", — написала она.

Как сообщает InfoResist, "Молот" взорвался в 72-бригаде.

Военнослужащая Алена Шевцова написала, что миномет эксплуатировался правильно.

"Коротко о Молоте: Миномет эксплуатировался правильно. Техника безопасности — соблюдена. Люди - живы. Стреляли из укрепленного блиндажа со шнурка. Надеемся на объективное расследование", — написала она.

Как сообщал УНИАН, 6 июля в 5:55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне взорвался миномет "Молот". Погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек при взрыве получили ранения. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.