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Взрываются баллоны с химией, поднялся черный дым: в Киеве горят Русановские сады (фото, видео)

13:19, 22 сентября 2018
Происшествия
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В Киеве горят Русановские сады / фото Информатор

Пожар начался около 12:30. Огонь охватил около 200 метров леса, сообщает "Информатор".

Ветер быстро разнес огонь на деревья и кусты. На территории большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, там взрываются баллоны с бытовой химией. Черный дым видно с разных районов Киева.

На територии Русановских садов горит пластик, из-за чего в небо поднялся черный дым / фото Информатор

На данный момент пожарные тушат пламя. Ликвидация пожара затрудняется тем, что рядом нет воды. Специалистам приходится ездить и набирать ее в другом месте. По прогнозам спасателей, возгорание будут тушить до самого вечера из-за сложных условий.

На место также прибыли правоохранители. Они будут выяснять причины и обстоятельства происшествия. Предварительно, в пожаре никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Сумах более 12 часов продолжается ликвидация масштабного пожара на газопроводе.

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Теги: #Киев#пожар