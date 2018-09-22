Тушат более 12 часов: из-за масштабного пожара газопровода село на Сумщине осталось без газа (видео)

Авария возникла вчера около 22.00, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

В Сумах более 12 часов продолжается ликвидация масштабного пожара на газопроводе, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь компании «Сумыгаз» Анастасия Шимарина, авария на газораспределительной сети высокого давления возникла 21 сентября около 22.00 в районе микрорайона Барановка на окраине областного центра.

По ее информации, в результате аварии на газопроводе никто не пострадал.

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«Город Сумы и его жители получают газоснабжения в полном объеме. Компания «Сумыхимпром» также получает газ, поскольку ее производственные мощности были переключены для получения голубого топлива на другую газораспределительную сеть. Сейчас без газа находится село Токари Сумского района, прилегающее к областному центру», – подчеркнула Шимарина.

Кроме того, пресс-секретарь компании «Сумыгаз» отметила, что на данный момент утечка газа с возгоранием продолжается, на месте работают специалисты и спасатели, которые пытаются ликвидировать пожар.

В свою очередь начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова сообщила корреспонденту УНИАН, что причины аварии на газопроводе будет устанавливать следственно-оперативная группа полиции.

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«Сейчас сотрудники полиции еще не имеют доступа для осмотра места происшествия, поскольку ждут, пока будет ликвидирован пожар, возникший в результате аварии. Уголовное производство также еще не открыто, поскольку точная причина аварии не известна», – отметила Биганова.

По информации руководителя пресс-группы Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Олеси Рапуты, в настоящее время сотрудники спецслужбы мониторят ситуацию и ждут сообщения от следственно-оперативной группы полиции.

«Если будет подозрение, что авария стала следствием каких-то диверсионных действий, тогда расследованием будет заниматься СБУ. Но пока таких оснований нет», – отметила Рапута.

По информации местных СМИ, указанная авария стала одной из крупнейших на газопроводах в регионе.