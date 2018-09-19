В главном университете Харькова зарезали человека

По данным полиции, инцидент произошел во время празднования дня рождения подозреваемого в убийстве. Задержанный нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в область шеи.

В Харькове задержали телефониста, который подозревается в убийстве товарища в помещении Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 18 сентября около 23:50 в районную полицию поступила информация от врачей «скорой» об обнаружении тела мужчины с ножевыми ранениями на лестнице 9-го этажа здания одного из высших учебных заведений города.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. На месте происшествия сотрудники полиции установили личность погибшего, им оказался 56-летний харьковчанин. По подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские задержали и доставили в участок его 52-летнего знакомого.

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Как выяснилось, в вузе, где произошла трагедия, подозреваемый работает телефонистом. В тот день у мужчины был день рождения, он решил отпраздновать в помещении университета и пригласил трех своих знакомых. Застолье проходило в одном из кабинетов на 9-м этаже.

«Во время распития алкоголя между именинником и одним из товарищей возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в область шеи. Пострадавший пытался убежать от нападающего и выбежал из кабинета. На лестнице он потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины», - говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении уголовного преступления.

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