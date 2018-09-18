Двоих иностранцев, сбивших под Ужгородом 15-летнюю девушку, задержали на границе

Вблизи Ужгорода граждане Германии и Израиля совершили смертельный наезд на 15-летнюю девушку и скрылись с места происшествия.

В понедельник, 17 сентября, пограничники в пункте пропуска «Тиса» в Закарпатской области задержали иностранцев - мужчину и женщину, которые совершили смертельное дорожно-транспортное происшествие вблизи Ужгорода и скрылись с места происшествия.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, оперативно-дежурная служба Чопского пограничного отряда получила информацию от полиции о розыске двух иностранцев, предварительно - граждан Израиля. На трассе «Киев - Ужгород» в районе села Нижнее Солотвино они совершили смертельный наезд на 15-летнюю девушку и скрылись с места происшествия.

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Получив информацию, пограничники усилили проверку всех путешествующих и через два часа в пункте пропуска «Тиса» задержали разыскиваемых лиц.

О задержании подозреваемых иностранцев пограничники проинформировали полицию. Как установили впоследствии стражи порядка, правонарушители являются гражданами Германии и Израиля. После совершения ДТП они бросили свое транспортное средство и пытались выехать за пределы Украины на другом транспортном средстве.

Иностранцы переданы представителям полиции.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ограбили авто известной телеведущей.