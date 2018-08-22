Кравчук оценил вероятность возвращения в Украину Януковича и его команды

Первый президент независимой Украины рассказал, что общается с адвокатами своего беглого коллеги.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович никогда не вернется в Украину.

Такое мнение в ходе общения с читателями на чате "Главреда" выразил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

"То, что Янукович никогда не вернется в Украину, это точно, потому что шансов у него здесь нет никаких. Я в этом глубоко убежден", – заявил он.

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По его словам, Янукович и сам это прекрасно знает.

"Я общаюсь с его адвокатами. Он хочет сейчас одного – справедливо суда. Как он понимает этот "справедливый суд", не знаю – я с ним не общаюсь. Но он хочет, чтобы суд был объективный и справедливый. И приговор такого суда, как он заявляет через адвокатов, он примет как реальный факт", – рассказал Кравчук.

И резюмировал: "Собирается ли Янукович прийти в Украину и заявить о какой-либо политическое деятельности? Он об этом даже не говорит. Это просто нереально. Здесь не о чем говорить дальше".

Как сообщал УНИАН, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).