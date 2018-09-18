В Киеве полиция перекрывала целую улицу для задержания человека Кадырова - СМИ (фото, видео)

В машине Toyota Camry с государственными номерами Российской Федерации, полицейские обнаружили порошок, похожий на героин.

В понедельник, 17 сентября, в Киеве возле станции метро «Политехнический институт» полицейские провели облаву на сына бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине. Цицулаева Адама Рамзановича задержали по подозрению в хранении героина.

Как сообщает издание «Информатор», облава началась на проспекте Победы возле станции метро «Политехнический институт», а обыск и задержание провели на улице Кирилло-Мефодиевской. Были стянуты большие силы полиции и нацгвардии. Отмечается, что во время задержания копы перекрыли всю улицу.

По словам адвоката Рамзана Цицулаева, полицейские действовали по наводке бывшего бизнес-партнера Кадырова, с которым они вместе вели дела до высылки Цицулаева из Украины. Он отметил, что сын бывшего полпреда главы Чечни прибыл в Киев месяц назад, чтобы провести переговоры с человеком Кадырова. Однако тот не пожелал делиться с главой Чечни бизнесом и навел силовиков на Адама Цицулаева и его людей.

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В машине Toyota Camry с государственными номерами Российской Федерации, которая якобы принадлежит Адаму Цицулаеву, полицейские обнаружили порошок, похожий на героин. Троих молодых людей кавказской внешности, которые находились в машине, задержали и отвезли в управление полиции.

Пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что ничего не знает о полицейской облаве, которая произошла сегодня. Представители правоохранительных органов на месте задержания также отказались комментировать данную ситуацию.

На месте облавы работали около 10 экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бойцы спецподразделений. На данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего.